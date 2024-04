Wypadek w Bydgoszczy - zdjęcia. Ruch tramwajowy w stronę Fordonu był zablokowany. Są ranni (iwo)

We wtorek, 9 kwietnia, przed południem doszło do wypadku dwóch tramwajów na ulicy Akademickiej, między Romanowskiej a Rejewskiego. Ruch tramwajowy w stronę Fordonu był zablokowany. Osoby z obrażeniami zostały przewiezione do trzech bydgoskich szpitali.