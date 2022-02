Wypadek w Gołotach. Zderzyły się dwa pojazdy. Zobaczcie zdjęcia

W czwartek (3.02.2022), tuż przed godz. 20, strażacy zostali wezwani do kolizji dwóch samochodów: volkswagena transportera i opla astry w Gołotach. Kierowcy sami opuścili pojazdy przed przybyciem służb. Kierowcy nie mieli innych podróżnych w swoich autach. Strażacy udzielili pomocy psychologicznej kierowcy opla. Gdy przybył Zespół Ratownictwa Medycznego - ratownik po zbadaniu go stwierdził, że nie wymaga on hospitalizacji. Podobnie, jak drugi z kierowców.