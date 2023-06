Wypadek w Starorypinie Rządowym niedaleko Rypina. Zderzenie bmw z motocyklem. Zobacz zdjęcia i wideo

Do wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Mleczarską, na drodze wojewódzkiej nr 560.

– Na miejsce pojechali policjanci ruchu drogowego. Jak ustalili, doszło do zderzenia samochodu bmw z motocyklem – tłumaczy asp. sztab. Dorota Rupińska z KPP Rypin. – Motocyklista został zabrany do szpitala. Obecnie policjanci przesłuchują świadków i zabezpieczają ślady. To pozwoli ustalić okoliczności wypadku.