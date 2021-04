Wypłata zwaloryzowanych emerytur. Tyle emeryci dostają teraz na konta [kwoty]

Gdyby nie tak wysoka inflacja, byłaby to rzeczywiście zauważalna podwyżka. Jednak na to nie ma co liczyć - wyścig wzrostu cen i waloryzowania tego raz w roku trwa. Dobrze, że inflację wyprzedzają przynajmniej regularne podwyżki minimalnej emerytury.

Waloryzacja Emerytur 2021. Tyle emeryci dostają teraz na konta

O wskaźnik 4,24 zwaloryzowane zostały emerytury. Co to oznacza dla emerytów i rencistów? Sprawdź w naszej galerii, ile emeryci dostają teraz więcej na swoje konta.