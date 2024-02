Wysoki poziom i trudna przeprawa polskich judoków na początek European Open w Warszawie

– Bardzo się cieszę, że turniej European Open rozgrywany jest w hali Torwar. Zupełnie inaczej walczy się w tak dużym obiekcie, w którym przecież często odbywają się na przykład koncerty – mówiła z przejęciem Aleksandra Janeczko, która w tegorocznym turnieju wygrała jedną walkę w kategorii 52 kilogramy, pokonując przez ippon Ukrainkę Margaritę Mirosniczenko. W drugiej rundzie warszawianka musiała uznać wyższość Włoszki Kenyi Perny. – Oczywiście nie jestem zadowolona. Przede wszystkim dlatego, że na trybunach zasiedli moi podopieczni. Chciałam im pokazać, że trenerka jeszcze potrafi walczyć... – dodała, kręcąc głową. W tej samej rundzie odpadły też Oliwia Kutyła, Kinga Klimczak, Klaudia Cieślik i Aleksandra Wenzel.

Bardzo dobrze stołeczny turniej rozpoczęła Natalia Kropska, startująca w kategorii 63 kg. To tu właśnie miała rywalizować Angelika Szymańska, ale wycofała się z turnieju z powodu kontuzji. Kropska miała nadzieję, że zastąpi utytułowaną koleżankę. Pierwsza walka z Holenderką Rottier trwała... 32 sekundy. Szybka akcja Polki i efektowny ippon. - Później trafiłam na Niemkę Vivian Herrmann, z którą w ostatnim miesiącu walczyłam już dwukrotnie. To był trudny pojedynek, ale udało się wygrać - opowiada Natalia. A w trzeciej rundzie los postawił na jej drodze kolejną dobrą znajomą. Kilkanaście dni temu w finale turnieju European Open w Gyor Anita Sanchez Benitez pokonała Natalię Kropską. Teraz Polka chciała się zrewanżować. – Miałam zaplanowaną taktykę na tę walkę, ale ona zachowała czujność – mówiła później zawodniczka Czarnych Bytom. Hiszpanka na początku dostała ostrzeżenie, ale chwilę później rzuciła Kropską na matę. – Wydawało się, że z tej akcji już nic nie będzie i nie zachowałam wystarczającej czujności – kontynuuje Natalia. – W pewnym momencie tak mnie związała i ścisnęła, że po prostu zabrakło mi tchu.... No cóż, przegrałam z nią ponownie. Mam nadzieję, że do trzech razy sztuka. Teraz czekają mnie kolejne turnieje, w których będę chciała powalczyć o miejsce w reprezentacji na mistrzostwa Europy.