Wystawa „Stop war – take photo” Macieja Kastnera w Grudziądzu. Zdjęcia z otwarcia Piotr Bilski

Fotograf do współpracy zaprosił obywatelki Ukrainy, które uwiecznił na wyjątkowych portretach. Wystawa „Stop war – take photo” podsumowuje projekt fotograficzny, realizowany przez Macieja Kastnera w 2022 roku. Wszystkie zdjęcia składające się na wystawę wykonano w studiu, a opracowane zostały w szlachetnej technice cyjanotypii – co zdecydowanie wpływa na artystyczną wartość projektu. Wystawę można oglądać w muzeum w Grudziądzu.