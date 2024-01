Youtuber z kamerą przy budynku wojskowym w centrum Torunia. Ochroniarz sięgnął po broń

Specjalista od wolności

W swoich filmach mężczyzna testuje granice wolności (a jednocześnie – kompetencji służb ochrony) filmując i fotografując różne obiekty. Często staje się przy tym obiektem ataków ze strony służb.

Tak stało się również wiosną ubiegłego roku, gdy filmował budynek ciepłowni PGE Toruń, koncentrując się na ogromnym graffiti z wizerunkiem sokoła na jednym z kominów.

Interweniował wówczas sam prezes PGE Toruń, który przekonywał, że ciepłownia należy do infrastruktury objętej zakazem fotografowania. Wezwana na miejsce policja zatrzymała aktywistę, zawożąc go do komisariatu na Rubinkowie (z powodu odmowy udostępnienia danych osobowych).