Z "berlinki" między Chojnicami a Czerskiem zdejmą wreszcie stare płyty. To będzie w końcu faktycznie droga krajowa

Stara betonowa nawierzchnia, przykryta cienkim dywanikiem bitumicznym, zostanie rozebrana. W jej miejsce, na odcinku o długości ponad 22 km, powstanie nowa droga o mocniejszej konstrukcji.

- Ogłosiliśmy właśnie przetarg na rozbudowę DK22 od Chojnic do Czerska - informuje Piotr Michalski, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

Na oferty w GDDKiA czekają do 15 grudnia 2021 r. Roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 20 miesięcy od daty zawarcia umowy. Uwaga, nie wliczone będą w to miesiące zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Można więc policzyć, że oddania inwestycji należy się spodziewać w 2023 r. Oczywiście, o ile uda się bez problemów wyłonić wykonawcę. Kryteriami oceny ofert będą: cena (60 proc.), wydłużenie gwarancji od roku do 5 lat (30 proc.) i skrócenie terminu realizacji o trzy miesiące (10 proc.).