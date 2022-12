Zajęcia z psychologiem sportu u Moniki Pyrek! Kolejne niezwykłe materiały na e-platformie fundacji byłej lekkoatletki PS

Chcesz wiedzieć więcej na temat psychologii sportu, na co warto zwracać uwagę przy uprawianiu rożnych dyscyplin, a może interesuje cię, jak jeszcze lepiej i skuteczniej doskonalić umiejętności? Wiele praktycznych rad w tym zakresie można znaleźć na specjalnie stworzonej e-platformie. Przygotowała ją Fundacja Moniki Pyrek, by dzieci, rodzice i nauczyciele mogli z łatwością odszukać ciekawe materiały dotyczące aktywnego stylu życia. Warto posłuchać wskazówek Grzegorza Więcława – psychologa sportu z wieloletnim doświadczeniem, na co dzień współpracującego z zawodnikami i trenerami w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. Wszystkie materiały można odsłuchać lub przeczytać!