Zakończenie lata w Więcborku i Sępólnie. Cezary Pazura, Ireneusz Krosny i... najazd Gangu Marcela

Dokument prawa jazdy zostawimy w domu. Prezydent podpisał zmiany

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym. Oznacza to m.in., że dokument prawa jazdy będziemy mogli zostawić w domu. Nie będzie on wymagany podczas kontroli drogowej. To tylko jedna ze zmian zawarta w tak zwanym pakiecie deregulacyjnym dla kierowców.