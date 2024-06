Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w Grudziądzu. "Niejedna łezka w oku się zakręciła". Mamy zdjęcia

Do rodziców dzieci dyrektor Jarosław Radtke mówił: - Dzisiaj na pewno jesteście dumni ze swoich pociech i niejedna łezka się w oku zakręciła. Tak rodzice: to jest ten moment na refleksję i wzruszenia. Niech to będą łzy dumy, szczęścia i radości. Niech ten dzisiejszy dzień będzie waszym świętem rodzinnym!