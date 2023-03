Zakończył się 20. Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych Arlekinada. Oto werdykt jury. Zdjęcia

Gwiazdy You Can Dance w SP 10 w Toruniu

Jury przyznało wyróżnienie zespołowe dla koła teatralnego Drama Club z Liceum Jagiellońskiego - Katolickiego Liceum Akademickiego w Toruniu za spektakl "The New English Teacher" w reżyserii Anety Korpalskiej i Dominiki Maliny-Pacześniak.

Ponadto Teatr Cedeen z Młodzieżowego Domu Kultury im. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy otrzymał nagrodę Przyjaciela Arlekinady, a Teatr Nie Bardzo z Centrum Kultury w Głogówku, nagrodę specjalną Piotra Całbeckiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Teatry otrzymały też nagrody przyznane przez przez młodzieżowych jurorów.

Specjalne podziękowania popłynęły ze sceny do Elżbiety Piniewskiej osoby, która stworzyła Arlekinadę i dba o to, by co roku w marcu mogły odbywać się w Inowrocławiu kolejne edycje to niesamowitego festiwalu.