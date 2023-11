Zakończyła się kolejna edycja niezwykłych lekcji wf z Moniką Pyrek. "Dzieci chcą ćwiczyć, wystarczy je zainteresować"

Program „KINDER Joy of moving Alternatywne Lekcje WF” skierowany był do uczniów szkół podstawowych z klas 4-8, a podczas zajęć młodzież miała okazję korzystać z wielu urządzeń do ćwiczeń, które w ciekawy sposób wykorzystują technologię. Uczestnicy lekcji ćwiczyli m.in. swój refleks, jazdę na rowerze i jazdę na nartach z użyciem symulatorów, wspinaczkę na mobilnej ściance, wioślarstwo na ergometrze, a także przeciągali linę przy pomocy specjalnego urządzenia.

– To naprawdę świetna inicjatywa. Bardzo długo czekaliśmy na przyjazd fundacji i bardzo się cieszę, że udało nam się wreszcie ściągnąć Monikę Pyrek z zespołem do naszego małego Karlina – dodała Beata Pawlik, dyrektor szkoły w Karlinie.

– Ile z siebie dałam? Wiadomo, ponad sto procent! To była super zabawa i chciałabym mieć taki wf częściej! Kiedy znowu przyjedziecie do Karlina? – pytała Monikę Pyrek Zuzia z klasy V ze SP w Karlinie.

Na jesiennej trasie „KINDER Joy of moving Alternatywnych Lekcji WF” było osiem miejscowości w czterech województwach – Myślenice i Zielonki w Małopolsce, Czerwionka-Leszczyny na Śląsku, Prudnik, Głubczyce i Kędzierzyn-Koźle na Opolszczyźnie oraz Kołobrzeg i Karlino w Zachodniopomorskiem. – Akcja „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” jest częścią programu realizowanego przez Grupę Ferrero, mającego inspirować dzieci i młodzież do podejmowania fizycznej aktywności w celu wykształcenia u nich kultury ruchu. Nieprzypadkowo hasłem KINDER Joy of moving jest „Zostań Mistrzem Radości” – mówiła Pyrek.

Partnerem tytularnym programu jest Ferrero, a zajęcia dofinansowane były z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wspierane przez miasta i gminy goszczące lekcje. Honorowy patronat nad programem objęły Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polski Komitet Olimpijski, a partnerem motoryzacyjnym jest marka Ssang Yong.