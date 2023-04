Zaległe mecze w 4 i 5 lidze kujawsko-pomorskiej. Wyniki, zapis relacji na żywo

Zaległe mecze z 18. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej. Zapis relacji na żywo

Środa 19 kwietnia

Notecianka Pakość - Wda Świecie 0:4 (0:1)

Informują: Hubert Witkowski, Michał Partyka

NOTECIANKA: Krajewski - Dreżewski, Strzesak, M. Swojnóg, Kala, Smaruj, Kowalski, R. Wójcik, Mozgawa, P. Swojnóg, Lewiński

WDA: Materna - Słaby, Góra, Widz, Kubiak, Chruścicki, Januszewski, Bollin, Adamczyk, Wenerski, Ratkowski

W drużynie Notecianki zabraknie w dzisiejszym meczu Fabiana Sudoła, który pauzuje za żółte kartki. Do drużyny wracają Łukasz Gryglewicz, Bartłomiej Dreżewski

Wda dziś bez pauzującego za kartki Tomasz Żylińskiego. Po pauzie do zespolu wraca Daniel Widz

początek o godzinie 17:45. Sędziuje Marcin Wódkowski (Bydgoszcz)

1 - początek meczu, rozpoczyna Notecianka

1 - Oskar Januszewski z ostrego kąta strzela nad bramką gospodarzy

3 - rzut wolny dla Wdy

4 - Kamil Kala dośrodkowuje w pole karne Wdy, jednak zbyt głęboko, piłkę łapie Materna

10 - rzut rożny dla Wdy

15 - 0:0

25 - 0:0

26 - Jakub Ratkowski uderza głową, piłka leci obok bramki Notecianki

27 - kolejny rzut wolny dla Wdy i żółta kartka dla Przemysława Strzesaka

29 - Paweł Krajewski broni rzut karny wykonywany przez Łukasza Chruścickiego. To już 9 jedenastka wykonywana przez napastnika Wdy w tym sezonie. Trzecia, która nie została wykorzystana

32 - rzut wolny dla Notecianki

36 - rzut rożny dla Wdy

GOOOL 37 - Jakub Bollin 0:1. Ładny strzał z 16 metrów. Asysta Oskar Kubiak

45 - Łukasz Chruścicki strzela metr obok bramki

45 - sędzia dolicza minimum minutę

45+1 - rzut rożny dla Notecianki

45+1 - przerwa, 0:1

46 - Wda od środka

51 - piłka po strzale Łukasza Chruścickiego trafia w słupek

52 - rzut wolny dla Notecianki, dwie interwencje Materny, nadal niepokonany już od 608 minut

52 - zamieszanie w polu karnym gości, piłka odbija się od słupka

55 - Przemysław Strzesak podaje w pole karne do Przemysława Swojnóga, ten jeden nie sięga piłki i broni Materna

59 - fantastyczna obrona Pawła Krajewskiego po strzale Oskara Kubiaka

60 - pierwsza zmiana w drużynie Wdy, boisko opuścił Łukasz Chruścicki, na boisku pojawił Tymoteusz Majka

64 - Fabian Lewiński w sytuacji sam na sam z bramkarzem, bramkarz Wdy Miłosz Materna dobiega do piłki i ją wybija

68 - podwójna zmiana w drużynie Notecianki, boisko opuszczają Kamil Kala i Fabian Lewiński, na boisku pojawili się Leszek Wisz oraz Łukasz Gryglewicz

69 - Kubiak przed szansą, strzał obok bramki

70 - rzut rożny dla Wdy

71 - druga żółta, w konsekwencji czerwona kartka dla Przemysława Strzesaka, który w sobotę we Włocławku też w tej samej praktycznie minucie wyleciał z boiska... Dla Wdy to trzeci z rzędu mecz w którym jej rywal kończy w osłabieniu

72 - Krajewski broni i wychodzi na rzut rożny

78 - trzecia zmiana w Noteciance, boisko opuszcza Mateusz Swojnóg, na boisku pojawił się Hubert Wójcik

79 - żółta kartka dla Leszka Wisza

GOOOL 82 - Jakub Węgrzyn 0:2

84 - żółta kartka dla Radosława Wójcika

85 - zmiana w Noteciance, boisko opuszcza Dominik Smaruj, na boisku pojawił się Bartosz Moritz

GOOOL 86 - Jakub Węgrzyn 0:3. Asysta Oskar Januszewski

GOOOL 90+1 - Jakub Węgrzyn z rzutu karnego 0:4. Hat-trick w 9 minut!

90+2 - koniec. 7 mecz z rzędu bez straty gola Wdy!