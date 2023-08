Zapowiada się groźna pogoda w Kujawsko-Pomorskiem. W sobotę burze, grad i wiatr wiejący do 80 km/h

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla 18 powiatów w Kujawsko-Pomorskiem. To: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek, włocławski i żniński.

Zakaz wprowadziły Nadleśnictwa Bydgoszcz i Żołędowo. Obowiązuje do odwołania. Powód to duże zagrożenie pożarowe wynikające z utrzymujących się od dłuższego czasu wysokich temperatur powietrza i braku…

W Kujawsko-Pomorskiem ma spaść grad

Synoptycy szacują, że od południa do godziny 18 mogą tam występować groźne zjawiska pogodowe, w tym burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami może wystąpić również grad.

Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni określa prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk na około 80 procent.