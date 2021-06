Zawisza Bydgoszcz czy Włocłavia Włocławek w 3. lidze?! Rozstrzygnięcie może zapaść przy zielonym stoliku. Co ze skargą kasacyjną?

Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że pewnie Zawisza Bydgoszcz wywalczy awans do trzeciej ligi (grupa 2), a przypieczętuje go już w sobotę 12 czerwca w Izbicy Kujawskiej. Jednak wyjazdowe remisy ze Sportisem Łochowo i Chemikiem Moderatorem oraz przede wszystkim porażka z Włocłavią spowodowały, że włocławianie mają już tylko dwa punkty straty do Zawiszy.

- Po tym co się stało w czerwcu 2020 roku. My z wielu względów kibicujemy Zawiszy - powiedział szkoleniowiec Kujawianki. - Chcemy, żeby piłkarze czy ludzie z Włocłavii zrozumieli, że niektórych rzeczy nie powinno się robić.

Co wydarzyło się w 2020 roku? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ale zapewne chodzi o niespodziewane przenosiny z Kujawianki do Włocłavii Kamila Kuropatwińskiego i Mariusza Cichowlasa. Do tego dochodzą jeszcze bracia Grube Łukasz i Bartłomiej, którzy jeszcze niedawno grali we Włocłavii, a teraz reprezentują Kujawiankę.