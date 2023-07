To był ostatni sprawdzian dla zawiszan przed ligową inauguracją. Rywalem była czołowa ekipa pierwszej grupy III ligi. Legioniści nie kryją, że w nadchodzącym sezonie chcą powalczyć o awans.

- To był wartościowy sprawdzian z silnym rywalem - stwierdził Piotr Kołc, trener Zawiszy. - Wiadomo to był nasz ostatni sparing, ale ciągle szukamy optymalnego ustawienia jeśli chodzi o personalia. Mamy oczywiście jakieś swoje założenia, które chcemy zrealizować w trakcie meczu. To była dobra i jakościowa gra. Jestem zadowolony z postawy chłopaków i oczywiście z wyniku. Zagraliśmy w dużym procencie tak jak powinniśmy się prezentować w meczach ligowych. Widać, że jeszcze fizycznie jesteśmy nie w pełni dyspozycji, ale to przyjdzie z czasem. Brakuje po prostu świeżości. Jeśli porównać obie połowy, to oczywiście różnił je wynik, ale moim zdaniem graliśmy bardzo podobnie. Brakowało decyzyjności pod bramką, zwróciliśmy na to uwagę w przerwie i był od razu efekt, bo bramki padły po uderzeniach, a nie kombinowaniu i szukaniu partnerów. Jest parę rzeczy, nad którymi trzeba pracować, ale generalnie jesteśmy w dobrym momencie - dodał szkoleniowiec.