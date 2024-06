Zawisza Bydgoszcz ogłasza pierwsze ruchy transferowe na sezon 2024/25

- Dla mnie sprawa była prosta, jeśli Zawisza chce bym pozostał, to ja nie brałem żadnych innych opcji pod uwagę. Wierzę, że najlepsze co przeżyłem w Zawiszy wciąż przede mną. Dziękuję władzom klubu oraz kibicom za wsparcie i zaufanie, które otrzymałem do tej pory - powiedział 28-letni pomocnik cytowany przez klubowe media.