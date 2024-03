Jesteśmy zadowoleni z konsekwentnej naszej gry. To był kolejny mecz, w którym stworzyliśmy sobie wiele okazji do zdobycia bramki. To spotkanie dobrze nam się układało, bo szybko objęliśmy dwubramkowe prowadzenie. Czerwona kartka zmusiła nas do korekt w grze. Mimo to udało nam się stworzyć sytuacje i skakaliśmy do pressingu. To dało nam rzut karny i bramkę - skomentował trener Piotr Kołc.