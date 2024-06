Zawisza Bydgoszcz pożegnał starego trenera i powitał nowego. Były emocje i łzy oraz plany na przyszłość

- Pożegnania nigdy nie są łatwe - mówił Krzysztof Bess, prezes Zawiszy. - Próbowałem się do tego przygotować, ale się nie udało. Trener Kołc przez te trzy i pół roku wysoko podniósł jakościowo poprzeczkę, wniósł powiew świeżości do klubu. Był poddawany krytyce, bo zawsze patrzy się przez pryzmat wyniku, ale liczy się charakter i człowiek oraz zaangażowanie w to, co robi. Wartość szkoleniowa wniesiona przez trenera jest nieoceniona. Dodał swoją cegiełkę w rozwoju klubu. Za to wszystko należą się mu podziękowania. Życzę ci powodzenia i pamiętaj, że zawsze będziesz tutaj mile widziany.