Zawisza Bydgoszcz znowu zawiódł. Kibice są niezadowoleni [zdjęcia]

Spotkanie było słabe - delikatnie je określając. Bydgoszczanie mieli problemy z wymienieniem kilku podań z rzędu i zawiązaniem akcji. Sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo, strzałów na bramkę rywali jeszcze mniej, o celnych nie wspominając. O pierwszej połowie można napisać, że się odbyła.

Druga odsłona zaczęła się od celnego strzały Kacpra Nowaka, którym piłkę na rzut rożny odbił bramkarz Świtu. Przy dośrodkowaniu z rogu sfaulowany został Adam Paliwoda i sędzia podyktował rzut karny dla Zawiszy. Do piłki podszedł Piotr Okuniewicz i strzelił fatalnie ponad poprzeczką. Los Zawiszy dopełnił się w doliczonym czasie gry kiedy do dośrodkowania najwyżej wyskoczył Patryk Baranowski i skierował głową piłkę do bramki. Goście zaczęli świętować, a załamani bydgoszczanie padli na murawę.