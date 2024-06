Zawisza Bydgoszcz zwycięstwem pożegnał się ze swoim stadionem. Zdjęcia mecz + kibice

W 18. minucie Fabian Leonowicz wyprowadził bydgoski zespół na prowadzenie, finalizując kontratak. Za pierwszym razem rywalem jeszcze go zablokowali, ale on nie odpuścił i jeszcze raz posłał piłkę w stronę bramki, a ta mimo interweniującego bramkarza, otarła się się o słupek i wpadła do bramki.