Zimowe ćwiczenia na e-platformie Moniki Pyrek. Sportowa aktywność nie tylko na święta! PS

Quizy o sportach zimowych, propozycje rozgrzewek na narciarskim stoku, a nawet propozycje sportowych prezentów na święta – e-platforma przygotowana przez Fundację Moniki Pyrek bezpłatnie proponuje wiele niezwykłych materiałów dostosowanych do pory roku. To kapitalne miejsce, w którym całe rodziny, ale także nauczyciele wychowania fizycznego mogą szukać wielu inspiracji do wspólnych zabaw i aktywności.