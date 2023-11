Zimowe mistrzostwa Polski w pływaniu przyniosły dwa olimpijskie minima

– Mam w tej chwili pewny wyjazd na piąte w życiu igrzyska olimpijskie, aż dech zapiera ze wzruszenia – cieszyła się Katarzyna Wasick. – Piąte igrzyska to coś wspaniałego, marzenie, duma. Teraz mogę już ze spokojem popracować, by być dobrze przygotowana na Paryż – dodała

Zadowolenia nie krył także zdobywca czterech indywidualnych złotych medali Ksawery Masiuk, który wygrał także w niedzielę w wyścigu na 100 metrów stylem dowolnym, ze świetnym czasem 48.62! – W tamtym tygodniu byłem chory, odpuszczałem treningi, więc nie czułem się na siłach na cztery złote medale, minimum olimpijskie i taką życiówkę kraulem – mówi 18-latek z UKS G-8 Bielany Warszawa. – No ale jakoś to wyszło, może pomógł mi obóz w Sierra Nevada, a może pomogła głowa. Mimo kiepskiego samopoczucia okazało się, że da się Poznaniu szybko pływać – dodał.

W niedzielę bardzo udanie podsumowała poznańskie mistrzostwa Kornelia Fiedkiewicz (MKS Juvenia Wrocław). Zdobyła mistrzostwo Polski na 100 metrów stylem dowolnym, ustanawiając rekord Polski młodzieżowców (54.27). – Wynik na sto kraulem był bardzo dobry, obroniłam tytuł mistrzyni Polski – cieszy się Fiedkiewicz. – Zbliżam się do złamania 54 sekund i pobicia rekordu Polski seniorek, dodaje mi to mnóstwo motywacji do dalszej pracy. Występ w Poznaniu cieszy, bo przyjechałam lekko przeziębiona, nie wiedziałam na co mnie będzie stać.