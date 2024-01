Zmiany dla kierowców. Regularne badania lekarskie raczej przesądzone - co jeszcze?

W grudniu komisja transportu Parlamentu Europejskiego przyjmując sprawozdanie zakładające wprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich przy uzyskiwaniu lub przedłużaniu ważności prawa jazdy. Zgodnie z planem, badania te będą wymagane co najmniej co 15 lat przez całe życie kierowcy.

Badania raz na 15 lat

Obecnie przyjęty tekst, który zostanie jeszcze poddany głosowaniu, zakłada wprowadzenie obligatoryjnych badań lekarskich co 15 lat w celu odnowienia prawa jazdy co piętnaście lat dla motocykli, samochodów osobowych, traktorów. W przypadku kierowców ciężarówek i autobusów – co 5 lat. Badanie lekarskie ma obejmować co najmniej badanie wzroku, a pozostałe specyfikacje zostaną ustalone przez państwa członkowskie.

Jako powód zmian wymienia się m.in. projekt redukcja o 50 proc. liczby ofiar śmiertelnych na europejskich drogach w latach 2020–2030. W 2050 roku liczba ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń do 2050 miałaby według urzędników zostać zredukowana do zera.