Znaki zodiaku - według Wróżki Romy one najczęściej zdradzają. Oni mają problem z dochowaniem wierności

Obecnie ponad połowa Polaków (55%) twierdzi, że czyta horoskopy, w tym co dziewiąty (11%) robi to często. Zainteresowanie tego typu lekturą deklarują nie tylko kobiety (63%), ale również niemal połowa (45%) mężczyzn. Nie wszyscy przyznają się do czytania horoskopów. Oczywiście nie każdy kto je czyta wierzy w nie.

Nasze znaki zodiaku mogą wpływać nie tylko na to, jaki mamy charakter czy temperament, ale również na to, czy jesteśmy mniej lub bardziej wierni. Dzięki temu możemy sprawdzić, które ze znaków mają tendencje do zdrad.