Zobacz, jak nie płacić abonamentu RTV. Coraz więcej osób zwolnionych. Sprawdź, co trzeba zrobić

Komu przysługuje zwolnienie z płacenia abonamentu RTV? Prawo wskazuje, kto nie musi go płacić. By zyskać zwolnienie z płacenia abonamentu, m.in. nie można mieć wyższej emerytury niż 2459,08 zł brutto. Po tegorocznej waloryzacji warto zajrzeć do decyzji i sprawdzić, czy należy się nam ulga.

Osoby zwolnione z płacenia abonamentu RTV Od 1 marca br. wzrosły emerytury i renty. - Do tej pory moja emerytura wynosiła 2311 zł brutto. Rok temu o mały włos bym się załapała na darmowy abonament RTV. Przekroczyłam dozwoloną kwotę o 19 zł. W tym roku nie dostałam jeszcze decyzji z ZUS. Mam nadzieję, że tym razem zyskam zwolnienie od płacenia za RTV - mówi pani Grażyna z Bydgoszczy. W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wyjaśniają, że zwolnienie od opłat przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury. Wysokość emerytury brutto nie może przekraczać 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 4918,17 zł brutto. Oznacza to, że 50 proc. tego wynagrodzenia wynosi 2459,08 zł brutto. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku kwota dająca zwolnienie z opłat abonamentowych wynosiła 2292,52 zł brutto. Po tegorocznej waloryzacji warto zajrzeć do swojej decyzji i sprawdzić, czy należy się nam ulga. Czytaj także Kontrolerzy abonamentu RTV pukają do drzwi naszych mieszkań Jak nie płacić abonamentu RTV Formalności związane ze zwolnieniem z opłacania abonamentu RTV można załatwić w dowolnym urzędzie pocztowym. Na miejscu należy okazać dowód osobisty, decyzję ZUS o wysokości emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzję o przyznaniu albo waloryzacji emerytury) oraz wymagane przepisami oświadczenie (druk jest dostępny w każdym urzędzie pocztowym). Uprawnienia do korzystania z bezpłatnego abonamentu radiowo-telewizyjnego uzyskamy od następnego miesiąca po dopełnieniu niezbędnych formalności na poczcie. Np. jeżeli formalności załatwimy w marcu tego roku, to uprawnienia do zwolnienia uzyskamy od kwietnia 2020 roku. Czytaj także Abonament RTV 2020. Poczta Polska podaje nowe stawki Może się zdarzyć, że właśnie zyskaliśmy prawo do niepłacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego, a uregulowaliśmy należność za kilka miesięcy albo nawet za cały rok z góry. Wówczas otrzymamy zwrot nadpłaconej kwoty. W ciągu 14 dni od dopełnienia na poczcie formalności związanych ze zwolnieniem, dostaniemy pieniądze przekazem pocztowym. Zwolnienie z opłat abonamentowych nie następuje z urzędu. Osoby uprawnione muszą na poczcie dopełnić formalności. Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Oprócz emerytów po 60. roku życia, których emerytura jest niższa niż 2459,08 zł brutto, abonamentu RTV nie muszą również płacić: osoby po 75. roku życia,

osoby co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub o całkowitej niezdolności do pracy,

bezrobotni,

pobierający świadczenie przedemerytalne,

osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna określony w Ustawie z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. inwalidzi wojenni i wojskowi,

kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

członkowie rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi. Uwaga! Osoby, które chcą zyskać zwolnienie z opłat ze względu na swój wiek (75 lat), nie muszą już okazywać na poczcie dowodu osobistego, który potwierdzi datę urodzenia.