Żona Marcina Gortata Żaneta Stanisławska - tak wygląda. Dzieli ich rok i... 30 centymetrów

Tak wygląda i żyje na co dzień Żaneta Stanisławska-Gortat - zobaczcie zdjęcia żony słynnego koszykarza!

Na początku 2021 już byli po ślubie (uroczystość w czasach pandemii była bardzo skromna) i niedawno świętowali trzecią ricznicę oficjalnego związku. Z tej okazji wybrali się na romantyczny wyjazd do jedną z tropikalnych wysp.

Tak wygląda żona Marcina Gortata. Żaneta Stanisławska to energiczna bizneswoman!

Marcin Gortat i Żąneta Stanisławska. Tak wygląda luksusowe życie znanej pary

Na co dzień para dzieli swój czas m.in. USA i Polskę. Marcin Gortat jest jednym z najbogatszych polskich sportowców i wiadomo o przynajmniej jego pięciu domach. Majątek koszykarza wyceniany jest na około pół miliarda złotych. Przez dwanaście lat występów w najlepszej koszykarskiej lidze świata NBA zarobił ok. 100 mln dol. Do tego trzeba jeszcze doliczyć zarobki z licznych kontraktów reklamowych.