10 sposobów na aranżacje małej sypialni. Tak możesz urządzić pomieszczenie w bloku! [zdjęcia]

Oto przerażające miejsca w Google Street View. Przypadkowe zdjęcia wyglądają jak z horroru! Co na nich jest?

Google Street View to kopalnia ciekawostek, o czym doskonale wiedzą osoby spędzające tam całe dnie w poszukiwaniu nietypowych ujęć. Nie bez powodu niektóre przypadkowo wykonane zdjęcia szybko stają się hitem internetu. To, co na nich widać, potrafi przerazić! Internauci doszukują się w nich pozaziemskich interwencji, niepokojących rytuałów, a nawet dowodów zbrodni. Oto obrazy jak z horroru, które można znaleźć w Google Street View. Zobacz je w galerii.