10-Letnia Julka ze Świecia ma chore serce. Musi przejść kosztowną operację w Bostonie. Potrzebna pomoc

Pani Sylwia o chorobie córki: To rzadka i złożona wada serca

Kiedy Julka przyszła na świat, jej rodzice usłyszeli jednak inną diagnozę. - Córka ma przełożenie wielkich pni tętniczych z inwersją komór, duży ubytek międzykomorowy w sercu i zwężenie odpływu z lewej komory do tętnicy płucnej - tłumaczy mama dziewczynki. I wyjaśnia w uproszczeniu: - To rzadka i złożona wada serca. Do tego wszystkie narządy są odwrócone jak w lustrzanym odbiciu.