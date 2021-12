Zebrali już pieniądze na wyjazd Julki Kędzierskiej na leczenie do Bangkoku!

Julia Kędzierska z Maliszewa w gm. Lipno ma trzynaście lat i porusza się na wózku. Jednak to tylko jeden z jej problemów zdrowotnych. Szansą na lepsze życie jest terapia komórkami macierzystymi w Bangkoku. Do końca grudnia trwa jeszcze zbiorka na leczenie, ale już dzięki ludziom o wielkich sercach udało się zebrać potrzebną kwotę!

- Trudno mi wyrazić, jak bardzo jestem wdzięczna – mówi Iwona Kędzierska, mama Julki. – Julka tak się cieszyła, że słychać było u sąsiadów. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli. To tak wielki dług, którego nie spłacę do końca życia. Ta kwota, 160 tys. złotych, była dla nas wprost niewyobrażalna.

Julka do tej pory nie stała na własnych nogach, a od kolan w dół nie ma czucia. Urodziła się z wodogłowiem, ale to tylko jedna z wad. Do tego dochodzi bowiem rozszczep kręgosłupa, stopy końsko – szpotawe i pęcherz neurogenny. Dziewczynka w swoim życiu przeszła już dziewięć operacji. Jedyną szansą na poprawę sprawności w jej przypadku jest terapia komórkami macierzystymi i rehabilitacja w klinice w Bangkoku. W pomoc chorej dziewczynce zaangażowało się mnóstwo ludzi, którzy nie szczędzili swojej energii i pomysłów, by zebrać tę bajońską sumę. Odbywały się festyny, kiermasze, bale, internetowe aukcje.