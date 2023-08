14. emerytura w 2023 roku jednak wyższa! Jest decyzja prezesa PiS o podwyżce "czternastki". Tyle pieniędzy dostaną emeryci

14 emerytura idzie w górę

Czternasta emerytura w 2023

Już we wrześniu (a w przypadku części emerytów - nawet w sierpniu) na konta seniorów trafią przelewy z emeryturą - tym razem będą one większe niż zwykle, ponieważ doliczone zostaną do nich tzw. "czternastki".

Według obowiązujących przepisów, czternasta emerytura wynosi tyle, ile najniższa emerytura obowiązująca w danym roku. W tym roku tak nie będzie. Kwota, którą otrzymają seniorzy, będzie wyższa.