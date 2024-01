18-latka spadła z 15 metrów w DAG w Bydgoszczy. Koniec sprawy. Prokuratura: wypadek

Przypomnijmy, że śledczy badali okoliczności śmierci liczącej 18 lat kobiety. Zdarzenie nastąpiło na terenie dawnego niemieckiego kompleksu fabrycznego DAG Fabrik Bromberg, tuż obok trasy zwiedzania Exploseum, przy ulicy Alfreda Nobla. 31 sierpnia na wycieczkę do lasu późną porą wybrała się grupa sześciorga nastolatków. Po godz. 22.00 policja przyjęła zgłoszenie o śmierci 18-latki.

- Postępowanie zostało umorzone z braku stwierdzenia przestępstwa. To był tragiczny wypadek - mówi prok. Włodzimierz Marszałkowski, szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe. - Postępowanie jest nieprawomocne.

Straciła równowagę

"Podczas przechodzenia po konstrukcji 18-latka spadła z ok. 12 metrów. O wypadku służby zawiadomili jej znajomi. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek", powiedziała PAP kom. Lidia Kowalska.