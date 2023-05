19-latek okradł śpiącego na przystanku w Bydgoszczy mężczyznę. Złodziej odpowie za kradzież i posiadanie narkotyków

Policjanci z Bydgoszczy poprosili o dokumenty mężczyznę, który zasnął na przystanku. Ten jednak stwierdził, że musiały mu zostać skradzione razem z portfelem, kartą płatniczą i telefonem chwilę wcześniej. Opisał mundurowym widzianą w okolicy przystanku nieznaną osobę, która najprawdopodobniej wykorzystała jego sen i dokonała kradzieży.

- Funkcjonariusze poinformowali pokrzywdzonego o możliwościach prawnych i natychmiast przystąpili do patrolowania ulic w poszukiwaniu sprawcy. Na ulicy Dworcowej policjanci zauważyli mężczyznę, który na ich widok zaczął przyspieszać i stał się bardzo nerwowy. Postanowili to sprawdzić - informuje sierż. Oskar Nowak z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.

19-latek miał skradzione przedmioty, w tym dokumenty pokrzywdzonego. Policjanci zabrali go na komisariat. Przedstawili mu zarzuty kradzieży mienia, karty płatniczej i dokumentów oraz posiadania środków odurzających. Przedmioty wróciły do właściciela, a zatrzymanemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.