23-latek z Solca Kujawskiego prowadził auto mimo odebranych uprawnień. Miał przy sobie narkotyki. Wpadł w ręce bydgoskich policjantów

Do zatrzymania 23-letniego mieszkańca Solca Kujawskiego doszło w sobotę, 2 grudnia, około godz. 20.

- Bydgoscy wywiadowcy, pełniąc służbę w rejonie centrum miasta, zwrócili uwagę na jadące ulicą Jagiellońską osobowe audi. Zatrzymali je do kontroli drogowej. Sprawdzenie danych personalnych kierowcy wykazało, że prowadził on pojazd mimo cofnięcia uprawnień - mówi kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.

To jednak nie było główne przewinienie mieszkańca Solca Kujawskiego. Podczas kontroli osobistej funkcjonariusze znaleźli przy 23-latku środki odurzające - susz roślinny i kryształ. Kolejne opakowanie foliowe z zawartością skrystalizowanej substancji znaleźli w plecaku, który znajdowała się w aucie.

- Zabezpieczone środki zostały poddane wstępnemu badaniu, które potwierdziło, że było to łącznie 65 gramów 2-CB oraz tak zwana działka marihuany. Solecczanin został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzuty dotyczące posiadania środków odurzających oraz prowadzenia pojazdu pomimo cofniętych uprawnień do kierowania. Za takie przestępstwa grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności - dodaje kom. Lidia Kowalska.