24-latek z bydgoskiego Błonia wpadł z narkotykami. Miał w domu 3CMC, marihuanę i kokainę [wideo]

Policyjna akcja miała miejsce 16 listopada po południu. Funkcjonariusze "odwiedzili" mieszkanie 24-latka na bydgoskim Błoniu.Drzwi otworzył im ojciec podejrzewanego o posiadanie substancji odurzających. Po przedstawieniu powodu wizyty, w obecności ojca, policjanci przeprowadzili przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez syna.

- Chwilę później okazało się, że podejrzenia policjantów były słuszne. 24-latek miał w domu znaczne ilości narkotyków. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1700 gramów różnego rodzaju środków: 3CMC, marihuany i kokainy, a także gotówkę wartości około 2000 złotych, telefony komórkowe i wagę elektroniczną - słyszymy od policji.

Udało się zatrzymać także właściciela narkotyków i innych wymienionych przedmiotów. Wrócił do domu akurat wtedy, gdy policja dokonywała tam przeszukania. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a zabezpieczone środki do laboratorium Kryminalistycznego.