300 plus na Kujawach i Pomorzu. ZUS już wypłaca pieniądze. Tyle się czeka od złożenia wniosku

ZUS wypłacił pierwsze świadczenia 300 plus z programu „Dobry Start” na wyprawki szkolne dla uczniów. Na konta rodziców trafiło 60 mln zł.

- W ramach programu "Dobry start" rodzice i opiekunowie raz w roku mogą otrzymać 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Co jest potrzebne do wniosku 300+?

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku 300 plus: dane nasze i dziecka (m.in. daty urodzenia, PESEL, obywatelstwo),

adres nasz i szkoły, w której dziecko się uczy lub rozpocznie naukę we wrześniu,

oświadczenie, że dziecko uczęszcza do szkoły,

oświadczenie o niepełnosprawności, w przypadku dzieci, których to dotyczy.

57,4 tysiące wniosków na Kujawach i Pomorzu

dnia do ZUS-u wpływają nowe wnioski o świadczenie 300 plus. Do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli ich ponad 1,4 mln na ponad 2 mln dzieci. W województwie kujawsko-pomorskim tylko w pierwszym tygodniu lipca do ZUS-u wpłynęło ponad 57,4 tys. wniosków.

Za uzyskane środki rodzice mogą zakupić np. podręczniki, zeszyty, długopisy, flamastry, czy inne wyposażenie potrzebne dla uczących się dzieci. Wnioski o świadczenie można składać do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portalu [email protected] lub przez bankowość elektroniczną.

Jak szybciej dostać 300 plus?

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Czy wyprawka 300 jest dla przedszkola?

Świadczenie 300 plus obejmuje dopiero maluchy, które idą do pierwszej klasy, czyli dzieci, które ukończyły 7. rok życia. Co więcej – jeżeli sześcioletnie dziecko od września rozpoczyna naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej – jego rodzice również dostaną wsparcie finansowe w postaci 300 plus. WAŻNE! Każda osoba, która złożyła wniosek o świadczenie z programu Dobry Start — również przez bankowość elektroniczną lub portal [email protected], znajdzie wszystkie informacje na temat swojego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS.