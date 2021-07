300 plus w Kujawsko-Pomorskiem. Ile wniosków złożono w pierwszym tygodniu?

Pani Anna z Bydgoszczy wniosek o świadczenie z programu "Dobry start", czyli popularne 300 plus, złożyła już pierwszego dnia (1 lipca) rano.

- Chciałam mieć to z głowy, by potem nie zapomnieć. Pieniądze przeznaczę na szkolną wyprawkę syna, który we wrześniu idzie do pierwszej klasy. Po tornister, zeszyty, piórnik i inne przybory wybierzemy się w drugiej połowie sierpnia. Na razie syn oświadczył, że chce mieć wakacje i ani słowa o szkole. Cóż, musieliśmy z mężem uszanować jego życzenie - śmieje się nasza Czytelniczka.

300 plus w Kujawsko-Pomorskiem. Ile wniosków już złożono?

Ponad 4 mld zł już otrzymały rodziny

"Dobry start" to 300 zł miesięcznie na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7. do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami - do 24. roku życia. W ubiegłym roku wsparciem z programu "Dobry Start" objętych było 4,4 mln uczniów. Na świadczenia w ramach programu od początku jego funkcjonowania przeznaczono już 4,1 mld zł, ok. 1,4 mld zł rocznie.