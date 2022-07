300 plus z ZUS. Pierwsze przelewy z programu „Dobry Start” trafiły na konta rodziców uczniów z Kujawsko-Pomorskiego

Od 1 lipca 2022 do ZUS-u wpłynęło przez internet 78,2 tysięcy wniosków o "300 plus" na 110,2 tysięcy dzieci w województwie kujawsko-pomorskim. Przypomnijmy: chodzi o 300 plus z ZUS - bo to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje świadczenie 300 plus w ramach programu "Dobry start".

- W ramach programu „Dobry start” rodzice bez względu na dochód mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup na przykład zeszytów, długopisów czy innego wyposażenia potrzebnego uczniowi - mówi Krystyna Michałek, rzecznik ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. - Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami, do 24 lat. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach oraz na studentów.