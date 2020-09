32 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w tenisie w Sępólnie Krajeńskim. Katarzyna Węgrzyn multimistrzynią, bydgoszczanin Artur Grela też w złocie

Najjaśniejszą gwiazdą czterodniowej rywalizacji była bez wątpienia Katarzyna Węgrzyn. Zawodniczka KU AZS UE Wrocław wygrała w Sępólnie wszystko co było do wygrania. Zaczęła od złota w drużynówce, gdzie obok niej występowała jej siostra bliźniaczka Anna. Potem zwyciężyła w grze mieszanej mając za partnera Łukasza Wachowiaka (ZKS Zielona Góra), a na koniec nie dała szans siostrze Annie w finale singla. Tak więc sympatyczna zawodniczka z Wrocławia wyjechała z Sępólna z trzema złotymi medalami i nieoficjalnym tytułem „dominatorki”. Jej siostra do złota w drużynie i srebra w singlu dorzuciła też brąz w grze mieszanej.

- Jesteśmy bardzo zadowolone z tych zawodów – przyznała tuż po meczu finałowym Katarzyna Węgrzyn. – W singlu dziś ja miałam więcej szczęścia, ale często spotykamy się w finałach wielu turniejów i wygrywamy na przemian. Taka wewnętrzna rywalizacja bardzo nas motywuje. To były mordercze zawody, ale wracamy do domu bardzo szczęśliwe.