39-letni Tomasz Pokolenko z Wąbrzeźna choruje na nowotwór szpiku kostnego. Zbierane są pieniądze na leczenie i rehabilitację Karina Knorps-Tuszyńska

Tomasz Pokolenko od kilku miesięcy walczy z nowotworem szpiku kostnego Facebook/Tomek Pokolenko Zobacz galerię (3 zdjęcia)

39-letni Tomasz Pokolenko z Wąbrzeźna dowiedział się, że choruje na nowotwór szpiku kostnego, a aktualnie jedyną dostępną możliwością jego całkowitego wyleczenia jest przeszczep szpiku kostnego. Do Tomasza na chwilę uśmiechnęło się szczęście, ponieważ okazało się, że członek rodziny może być dawcą, jest w 100% zgodny genetycznie. Gdy Tomasz był już pewny, że dojdzie do przeszczepu, utworzył zbiórkę, prosząc o wsparcie finansowe na rehabilitację i inne koszty związane z leczeniem po przeszczepie. Niestety, okazało się, że jego dawca z rodziny ma wirusa wątroby typu B, co uniemożliwia mu na chwilę obecną przekazanie szpiku.