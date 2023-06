400 dziewcząt wzięło udział w niezwykłej lekcji wf z mistrzyniami

Cztery wielkie mistrzynie sportu, z jedyną polską mistrzynią olimpijską w pływaniu Otylią Jędrzejczak na czele, wzięły udział w wyjątkowej lekcji wychowania fizycznego w ramach akcji „Mistrzynie w Szkołach”. Uczennice ze Żnina i okolic w Kujawsko-Pomorskiem rozmawiały z Joanną Jóźwik, Natalią Maliszewską i Joanną Paprocką.

– „Mistrzynie w Szkołach” to jeden z moich ulubionych projektów – mówi Otylia Jędrzejczak. – Każda z nas jest inna, wywodzimy się z różnych środowisk sportowych ale łączy na to, że poprzez sport nauczyłyśmy się walczyć o swoje cele i marzenia. Nigdy się nie poddawałyśmy, nawet gdy przychodziły momenty zwątpienia. Sport to aktywność, która może sprawić, że dziewczynom będzie się chciało chcieć. Dla nas wszystkich najwspanialszy jest ten moment spotkań z dziewczynami, gdy gasną już światła, przychodzą podziękować, czasem się nawet przytulają – dodaje. Do Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, gdzie odbywała się druga tegoroczna odsłona „Mistrzyń w Szkołach” Otylia Jędrzejczak zaprosiła trzy wielkie mistrzynie sportu – lekkoatletkę, medalistkę mistrzostw Europy Joannę Jóźwik, mistrzynię Europy i wicemistrzynię świata w short tracku Natalię Maliszewską oraz taekwondzistkę Joannę Paprocką, pięciokrotną mistrzynię świata i dziesięciokrotną mistrzynię Europy.

– Dobrze odnajduję się w takim gronie, chcę pokazać tym wszystkim młodym osobom, że ja także jestem tylko dziewczyną – mówi Natalia Maliszewska. – Każda możliwość spotkania się z nimi to okazja, by porozmawiać jak „baba z babą”. To już kolejna edycja, w której biorę udział i za każdym razem wyjeżdżam niesamowicie naładowana. To bardzo potrzebny i wartościowy projekt. Zajęcia skierowane są do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf. – Przyjeżdżamy, ćwiczymy i namawiamy do aktywności. Trzeba coś zmienić, by dziewczyny były zdrowsze i bardziej szczęśliwe. Naszym hasłem jest „Jestem sobą, Jestem Bella”. Chcemy podkreślić, że piękno jest w każdej z nas bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania – mówi najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program „Mistrzynie w szkołach”, jest Bella, wiodąca marka na rynku artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymały atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez markę Bella i HMS Fitness.

– Bardzo się cieszę, że jestem w tym miejscu – mówi Joanna Jóźwik. – To jest bardzo ważne, żeby spotykać się młodymi dziewczynami i mówić im, że ciało to jest jedno, a to jak je postrzegamy to drugie. Bardzo istotne, żeby siebie akceptować, nie popadać w żadne kompleksy. Mam nadzieję, że udało nam się zainspirować dziewczyny do walki o siebie. Projekt „Mistrzynie w Szkołach” w Żninie był współfinansowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Starostwo Powiatu Żnińskiego. – Mamy olbrzymie doświadczenie, chcemy się nim podzielić z dziewczynami – mówi Joanna Paprocka. – Wspólnie propagujemy sport, pokazujemy że to wspaniała droga życia. Każda z dyscyplin daje wielkie możliwości i szanse, chcemy to dziewczynom przybliżyć – dodaje. To były drugie „Mistrzynie w Szkołach” w tym roku. Pierwsza odsłona akcji odbyła się w kwietniu w Zgierzu koło Łodzi, gdzie z uczennicami ćwiczyły wicemistrzyni olimpijska w lekkiej atletyce Anna Kiełbasińska, Natalia Czerwonka, była łyżwiarka szybka, zdobywczyni srebrnego medalu olimpijskiego w drużynie oraz Paulina Maj-Erwardt, aktualna kapitan zespołu mistrzyń Polski ŁKS Commercecon Łódź.

