45-latek z Piotrkowa Kujawskiego odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej

- Sprawa rozpoczęła się od zgłoszenia, które wpłynęło we wtorek (16.05.23r.) do radziejowskich policjantów. Do informacji załączono film, z jednego z portali internetowych, na którym widać, jak jeden mężczyzna bije drugiego pod sklepem. Mundurowi ustalili i dotarli do poszkodowanego 36-latka, który zgłosił naruszenie nietykalności cielesnej. Ustalono także podejrzanego o ten czyn 45-latka – informuje asp. szt. Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.