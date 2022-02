500 plus na dziecko. Uważaj na ten częsty błąd, bo możesz stracić świadczenie!

Do 17 lutego br. do ZUS w całej Polsce wpłynęło ponad 1,7 mln wniosków o 500 plus na 2,7 mln dzieci. W Kujawsko-Pomorskiem rodzice złożyli 99 268 wniosków na 157 804 dzieci.

Rodzice, którzy pobierają świadczenie 500 plus z gminy, zamiast złożyć wniosek do ZUS-u na nowy okres świadczeniowy, składają na stary okres, który kończy się wraz z końcem maja. W tej sytuacji ZUS odmówi przyznania środków, ponieważ rodzice za ten okres pobierają już 500 plus z gmin.

- Jeśli środki z programu wypłaca już gmina, to nie należy składać drugiego wniosku o świadczenie na ten okres. Gmina nadal będzie wypłacać świadczenie do 31 maja 2022 roku - zaznacza Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak dodaje, rodzic, który składa wniosek na nowo narodzone dziecko w lutym może złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja i na okres trwający od 1 czerwca do 31 maja 2023 roku.