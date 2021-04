500 Plus na każde dziecko. Musisz to zrobić w tym czasie, bo stracisz pieniądze

Od 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego, czyli tzw. 500 plus, ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

- Niemniej na pewno złożę wniosek w piątek, bo chcę zachować ciągłość wypłat. Te pieniądze naprawdę przydają się w domowym budżecie. Przeznaczamy je na bieżące potrzeby dzieci. Rok temu córka miała odłożone 500 plus na obóz sportowy. Niestety, przez koronawrusa został on odwołany. Zatem pieniądze czekają na te wakacje. Na pewno kolejne 500 plus dołożymy do rodzinnego wyjazdu w sierpniu - opowiada pani Katarzyna.

Pani Katarzyna z Bydgoszczy wniosku o 500 plus jeszcze nie złożyła. - To już u mnie taka tradycja, że wszystko robię na ostatnią chwilę - śmieje się nasza Czytelniczka.

- W związku z tymi zmianami w programie "Rodzina 500 plus" w ubiegłym roku nie było konieczności składania nowego wniosku o świadczenie. W tym roku trzeba to zrobić. Ważna informacja dla rodziców i opiekunów jest taka, że aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wniosek należy złożyć do końca kwietnia - mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć online (od 1 lutego br.) oraz drogą tradycyjną (od 1 kwietnia br.). W przypadku wniosku elektronicznego do wyboru są trzy opcje: bankowość elektroniczna, portal Empatia oraz Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

500 plus na dziecko. Kiedy będzie wypłata pieniędzy?

Jeśli zrobimy to 30 kwietnia 2021 roku, będziemy mieć przyznane i wypłacone świadczenie za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca br. Jeśli ze złożeniem wniosku zmieścimy się w terminie od 1 do 31 maja br., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.