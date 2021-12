50-lecie pożycia małżeńskiego Ireny i Mieczysława Majewskich z Chełmna. Zobacz zdjęcia

Średniowieczny mur obronny w Chełmnie sypnął się. Wracamy do pytania: co dalej? [zdjęcia]

Co dalej z murem obronnym w Chełmnie po tym jak osunięciu uległa część muru od starego kasyna do ul. Toruńskiej - to pytanie zadaliśmy w Urzędzie Miasta Chełmna...