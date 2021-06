67. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie już 20 czerwca. Będą gwiazdy!

Stadion Śląski staje się mekką polskiej lekkiej atletyki. Kilka dni temu reprezentacja Polski obroniła tu tytuł drużynowych mistrzów Europy.

– Na myśl o starcie w Memoriale Kusocińskiego czuję się cudownie. Na Drużynowych Mistrzostwach Europy przed płotkami nie czułam się pewnie, ale pomyślałam wtedy, że przecież jestem w Chorzowie, a tutaj biega się wspaniale. Wtedy byłam już pewna tego startu i wyszło bardzo dobrze. Wiem, że podczas kolejnych mityngów w Chorzowie też będzie dobrze – mówi Pia Skrzyszowska, która wygrała rywalizację w trakcie DME na 100 metrów przez płotki.

Nie tylko Skrzyszowska zaprezentowała się świetnie w Chorzowie. Stadion Śląski bardzo lubi też Paweł Fajdek, który podczas DME uzyskał rewelacyjną odległość w rzucie młotem – 82,98 m – co jest tegorocznym najlepszym wynikiem na świecie.

– W czerwcu będzie bardzo intensywnie, bo chyba aż pięć startów, w tym oczywiście Memoriał Kusocińskiego. To są zawsze bardzo fajne zawody, a do tego jeszcze odbędą się na Stadionie Śląskim, który uwielbiam. To prawda, że zbliżam się coraz bardziej do rekordu Polski i kto wie… Zdaję sobie jednak sprawę, że teraz trzeba przede wszystkim dbać o zdrowie, uważać na siebie i nie podniecać się wynikami w tym okresie – mówi Fajdek. Głównym sponsorem 67. ORLEN Memoriału Janusza Kusocińskiego jest PKN ORLEN. Organizację imprezy wsparło również województwo śląskie.