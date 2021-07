8 lipca otworzyło się nowe Netto we Włocławku. Gdzie konkretnie?

Netto 3.0 to flagowy format sieci sklepów Netto oferujący szeroki wybór świeżych owoców i warzyw (ponad 150 gatunków), produkty bezglutenowe, bezlaktozowe, bezcukrowe, a także produkty z certyfikatem BIO. Netto nie zapomina także o osobach wybierających wygodne i szybkie rozwiązania – z myślą o nich powstała strefa TO GO, w której klienci znajdą szeroką gamę gotowych dań. Cechą charakterystyczną każdego Netto jest bogaty asortyment produktów (w tym wiele produktów marek własnych Netto) w atrakcyjnych cenach. Dodatkowo szereg promocji przygotowywanych na każdy tydzień pozwala mnożyć oszczędności podczas codziennych zakupów.