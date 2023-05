800 plus na dziecko. Od kiedy waloryzacja świadczenia i czy trzeba złożyć nowy wniosek? Agnieszka Kasperek

Rząd zapowiedział waloryzację świadczenia 500 plus - z 500 zł na 800 zł. Od kiedy ma obowiązywać 800 plus? Na jakich zasadach? Czy 800 plus będzie się należało każdemu rodzicowi czy tylko pracującym? Czy trzeba złożyć nowy wniosek? Wyjaśniamy w galerii

500 plus to dodatkowe świadczenie, które ma wspierać rodziców w utrzymaniu dzieci. Rząd zapowiedział waloryzację tego świadczenia - ma ono wzrosnąć do kwoty 800 zł. Od kiedy ma obowiązywać 800 plus? Czy będzie się należało każdemu rodzicowi czy tylko pracującym? Jakie formalności należy spełnić, by otrzymać 800 plus? Wyjaśniamy.