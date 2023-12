800 plus tylko dla pracujących rodziców? Świadczenie będzie wypłacane od stycznia 2024 roku OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Według uczestników akcji przeprowadzonej przez dziennik "Super Express", świadczenie 800 plus powinno być skierowane głównie do pracujących rodziców. PIXABAY Zobacz galerię (7 zdjęć)

Program "800 plus" zostanie wprowadzony w życie 1 stycznia 2024 roku, potwierdził to także nowy premier Donald Tusk. Wprowadzenie tego świadczenia ma na celu utrzymanie wsparcia dla rodzin. Jednakże, istnieje debata dotycząca kwalifikacji do otrzymywania świadczenia "800 plus". Według relacji zawartych w "Super Expressie", niektórzy Polacy są zdania, że powinny być to jedynie rodziny, w których obydwoje rodzice są aktywni zawodowo.